Un congreso en Cáceres, Trujillo y Medellín reflexionará sobre Hernán Cortés "sin prejuicio" y con criterio científico

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un congreso internacional que se celebrará del 13 al 15 de este mes de noviembre en las localidades extremeñas de Cáceres, Trujillo y Medellín reflexionará sobre la figura de Hernán Cortés "sin prejuicio", desde la "serenidad", la "reflexión" y el criterio científico contextual.

Titulado 'Hernán Cortés: Nuevas aportaciones y nuevas miradas', reunirá a una veintena de expertos procedentes de América, España y Europa para analizar una de las figuras "más decisivas" y debatidas de la historia universal.

Así, "alejado de etiquetas", el congreso propone reconocer la "complejidad histórica" desde múltiples miradas, poner sobre la mesa vías de interpretación histórica, cultural, antropológica y patrimonial sobre un personaje y un tiempo que "marcaron el nacimiento del mundo moderno", según ha destacado durante la presentación este lunes en Mérida del evento la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

A su vez, la directora de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, María del Mar Lozano Bartolozzi, ha defendido la importancia de congresos como el presentado este lunes, tanto por la "relevancia especial" y actualidad de la figura de Hernán Cortés, como por la oportunidad "única" que supone para divulgar el patrimonio histórico de la comunidad.

