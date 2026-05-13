La consejera de Educación ofrece "escucha activa" y "diálogo sereno y fluido" y situar al alumnado "en el centro"

Imagen de archivo de la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, en el acto de toma de posesión - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia Ramos, ofrece durante su mandato "escucha activa" y "diálogo sereno y fluido" a la comunidad educativa, así como situar al alumnado "siempre en el centro de todas las decisiones".

Así, tras su reciente nombramiento como consejera ha reconocido que asuma la responsabilidad "con una profunda vocación de servicio público" y con el "convencimiento" de que la educación "es la herramienta más poderosa para garantizar la igualdad de oportunidades y el progreso de la sociedad".

En una carta a la comunidad educativa extremeña difundida a través de Rayuela, y recogida por Europa Press, la consejera señala también que su principal objetivo es trabajar por un sistema educativo "inclusivo, innovador y de calidad, que sitúe siempre al alumnado en el centro de todas las decisiones".

Al mismo tiempo, y reconociéndose consciente de que "los grandes retos educativos no se alcanzan de forma aislada", traslada su voluntad de mantener "una escucha activa y un diálogo sereno y fluido" con todos los sectores, equipos directivos, docentes, personal de administración, familias y agentes sociales. "Vuestra experiencia y vuestro conocimiento son imprescindibles para que esta Consejería sea un espacio abierto y útil para todos", asevera Sandra Valencia.

De este modo, les agradece su dedicación diaria y les invita a trabajar "juntos, con ilusión y determinación", para "seguir mejorando" la educación en la región. "Quedo a su entera disposición", incide la consejera, maestra de profesión que --remarca-- tratará de seguir dando "lo mejor a la educación extremeña".