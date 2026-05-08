La consejera de Hacienda solicita a Arcadi España que las ayudas autonómicas por los incendios no tributen

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una foto de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha solicitado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que las ayudas autonómicas a los afectados por los incendios del pasado verano no tributen.

Cabe recordar que Extremadura fue una de las comunidades autónomas más afectadas por estos incendios, que quemaron más de 50.000 hectáreas en la región.

En el mes de septiembre de 2025 el ejecutivo regional aprobó un Decreto-ley que contemplaba ayudas extraordinarias y otras urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por estos incendios.

Este decreto contiene un amplio catálogo de ayudas públicas, que desde entonces se han venido concediendo y abonando a los beneficiarios, dirigidas a compensar los gastos por desalojo, los daños materiales en viviendas, en instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, en negocios de autónomos y pymes y en empresas turísticas y de esta manera ayudar a la recuperación de la vida económica y social de estas zonas afectadas gravemente por estos incendios, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Consejo de Ministros, a través de Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo en respuesta a los daños causados a las víctimas de siniestros de la DANA y otras situaciones de emergencia, publicado en el BOE el 29 de abril de 2026, aprobó la exención tributaria de determinadas ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los incendios forestales ocurridos entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025 a que se refiere el acuerdo del Consejo de Ministros de por el que se declara 'Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil'.

Por ello, Manzano ha pedido de manera formal, a través de un escrito, que el Gobierno central conceda este mismo trato a Extremadura aprobando la exención de tributación en los citados impuestos a todas las ayudas públicas relacionadas con los incendios forestales, como las recogidas en el Decreto-ley 5/2025 del 18 de septiembre de la Junta de Extremadura.

"Creemos que es de justicia que ya que las ayudas concedidas por el Estado han quedado fuera de tributación suceda lo mismo con las ayudas aplicadas en nuestra región para paliar los graves efectos ocasionados por los incendios del pasado verano", ha recalcado Manzano.

"No es normal que los afectados por catástrofes paguen impuestos por las ayudas recibidas, ya que son para reparar daños, no para generar beneficios", ha insistido la consejera.