El consejero de Agricultura niega que "se hayan acabado" las vacunas contra la lengua azul

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MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha negado que "se hayan acabado" las vacunas contra la lengua azul, aunque ha reconocido "escasez" en algunas zonas, y ha avanzado la aprobación de un decreto para que el ganadero que quiera adelante su compra, cuyo importe recibirá después.

El consejero ha realizado estas declaraciones durante la respuesta a la pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por la diputada socialista Blanca Martín sobre si considera la Junta que sus políticas se ajustan a las necesidades del campo extremeño, a lo que García ha espetado que "sí, completamente".

Respecto a la situación de la vacuna contra la lengua azul, el consejero extremeño ha asegurado que "vacunas hay" y ha informado de que del serotipo 3 hay 59.420; del 4, 16.711 y del 1 y 8, 55.220.

"Es mentira que se hayan acabado las vacunas. Es mentira que se haya suspendido la gratuidad de las vacunas. Vacunas hay, se están redistribuyendo desde que el minuto uno que este consejero tuvo noticia que había escasez en algunas zonas veterinarias", ha señalado, además de asegurar que los socialistas "mienten, mienten siempre y mienten en todo".

Así, junto a la redistribución de las vacunas, García ha informado de que se está haciendo un contrato de compra y las vacunas tardarán "un par de meses en llegar", pero, mientras tanto, ha anunciado que todo ganadero que quiera vacunar voluntariamente los va a poder hacer, ya que la Junta aprobará un decreto que permitirá el abono de la vacuna que administre el profesional por su cuenta.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Blanca Martín ha asegurado que, según su información, el número de vacunas en las oficinas veterinarias es "residual" y que "no hay estocaje suficiente" para llevar a cabo la campaña de vacunación.

Al respecto, Martín ha pedido "transparencia" al consejero en relación al nuevo contrato para la adquisición de vacunas contra la lengua azul, ya que, en su opinión, lo que subyace es la "falta de previsión absoluta".

"Nuestra función en este Parlamento es trasladar la preocupación que existe en el campo extremeño porque nos preocupa y nos ocupa enormemente darle solución a este caso. Porque siempre hemos defendido y defenderemos la aplicación de la vacuna a coste cero a la cabaña ganadera, como hemos hecho cuando hemos gobernado esta tierra", ha añadido.

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