El consejero de Agricultura plantea "guerra" al Pacto Verde y aboga por financiar "a pulmón" el regadío Tierra de Barros

El consejero de Agricultura, Juan José García, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García García, ha defendido que aplicará durante su gestión una "guerra abierta y sin cuartel" al Pacto Verde y se ha mostrado convencido de que la Junta puede financiar "a pulmón" de regadío de Tierra de Barros.

Del mismo modo, García ha remarcado que los parques naturales tienen "muchísimos problemas" por sobrepoblación de especies, ante lo que la administración autonómica hará "todo lo posible para que el ecosistema se preserve como Dios manda".

"Es decir, si hace falta cazar en Monfragüe, se cazará en Monfragüe. Y si hace falta cazar con perros, se cazará con perros. Siempre y cuando se lleve a cabo un control estricto de los ecosistemas y se pongan las poblaciones en los niveles idóneos", ha asegurado.

Preguntado por cuándo se podría cazar en el Parque Nacional de Monfragüe con perro, el consejero ha emplazado a ir "poco a poco". "Vamos a ver lo que tenemos y vamos a ver, afrontando los problemas de una forma pausada, pero sin dilatarlo más de lo preciso", ha asegurado.

El consejero extremeño ha realizado estas declaraciones momentos antes de comparecer, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Asamblea para informar sobre las líneas generales de actuación de la consejería en la presente legislatura.

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