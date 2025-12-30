Los consistorios extremeños podrán optar a ayudas de hasta 200.000 euros para obras de eficiencia energética en colegios

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno en funciones ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases y la segunda convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas, destinadas a entidades locales y que podrían llegar hasta los 200.000 euros por entidad.

La dotación económica de estas subvenciones alcanzará los 20.713.358,20 euros en las anualidades de 2026, 2027 y 2028 y la ayuda mínima por cada entidad beneficiaria será de 30.000 euros, siendo la máxima de 200.000 euros.

Esta línea de subvenciones está cofinanciada con el programa operativo Feder 2021-2027 Extremadura, según ha destallado en rueda de prensa la portavoz en funciones de la Junta, Elena Manzano.

La ayuda económica que se conceda financiará como máximo el 80 por ciento del coste total subvencionable del proyecto, mientras que cada entidad local beneficiaria deberá aportar, al menos, el importe equivalente al 20 por ciento sobre el coste total subvencionable.

Elena Manzano ha informado de que ya se han beneficiado de ayudas de este tipo en la convocatoria anterior un total de 63 localidades en Extremadura, llegando a 74 colegios.

"La dotación presupuestaria que tiene consignada ahora es porque no se había ejecutado con anterioridad y lo que hacemos es ampliarla hasta llegar a esos 20 millones", ha señalado Manzano, quien ha confiado en que ahora sí se alcance la totalidad de la partida para poder ejecutar y aclimatar las aulas de la comunidad.