El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica destina más de 200.000 euros a obras para la conservación del casco histórico

Reunión de la Mesa de Contratación del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha celebrado este jueves las sesiones de su Mesa de Contratación de la Comisión Ejecutiva y la Mesa de Contratación Presidencial, en las que se ha abordado la tramitación y propuesta de adjudicación de seis expedientes dirigidos a la mejora integral, conservación del patrimonio y sostenibilidad de la zona monumental, con una inversión total de 203.913.

En la primera sesión correspondiente a la Comisión Ejecutiva, se han evaluado tres proyectos; uno de ellos es la restauración de las pinturas decorativas de la fachada este del ayuntamiento hacia el Foro de los Balbos. El expediente ha contado con dos ofertas y se ha elevado la propuesta de adjudicación a favor de la empresa Insitu Construcción y Restauración SL, que realizará los trabajos por un importe de 86.515 euros.

También se ha adjudicado la asistencia técnica para el Plan Integral de Accesibilidad del Centro Histórico a la empresa Star Project Consulting SL (SPC), por un importe de 61.673 euros.

Mientras, el soterramiento y dotación eléctrica para eventos en espacios históricos de la plaza de Santa María y San Jorge ha quedado desierto. Los servicios técnicos del Consorcio estudiarán las causas que han motivado la ausencia de licitadores para adaptar las condiciones y proceder a una nueva licitación.

En la Mesa de Contratación Presidencial e ha avanzado en la adjudicación y valoración de tres asistencias técnicas. La primera es la redacción del proyecto de ejecución para la restauración de las torres almohades de Caleros y Torremochada, cuyos trabajos han sido adjudicados a la UTE Bestue-Cañones-Carmona-Cruz, con un importe de 24.870 euros.

La asistencia técnica para el inventario de espacios para eventos; se ha adjudicado a la firma Innocampo SL, por un importe de 30.855 euros. Y el estudio integral de ruidos y vibraciones en la Ciudad Histórica pasa a la fase de valoración técnica.

El concejal de Patrimonio Histórico y Urbanismo, Tirso Leal, ha destacado que todas estas actuaciones demuestran el compromiso "firme y decidido" del Gobierno local por impulsar el trabajo del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para mejorar y conservar el patrimonio del casco antiguo.

Asimismo, Leal ha recalcado que se ha avanzado en proyectos clave como la restauración de las pinturas decorativas de la fachada del ayuntamiento, la intervención estratégica en las torres almohades de Caleros y Torremochada, la redacción del Plan Integral de Accesibilidad y la ordenación de espacios para eventos. "Todo ello supone un gran paso adelante con el que garantizar la conservación de nuestro patrimonio histórico", ha incidido.