El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres distribuye en Alcuéscar cubos para la recogida de residuos orgánicos

ALCUÉSCAR (CÁCERES), 5 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres continúa reforzando el servicio de recogida de basuras en la provincia y este viernes le ha tocado el turno a la localidad de Alcuéscar.

Aprovechando la celebración del mercadillo semanal, un equipo técnico del consorcio ha distribuido entre las vecinas y los vecinos de la localidad 400 cubos aireados para la recogida domiciliaria de la fracción orgánica.

También han recibido bolsas compostables y las llaves para poder abrir los contenedores que tendrán a su disposición en la vía pública para el depósito de esos residuos orgánicos. Serán 63 contenedores de 400 litros.

Con el inicio del curso escolar se retomarán las acciones formativas para la implementación de la fracción orgánica y se continuará con la distribución del material en otras localidades de la zona, como Sierra de Fuentes y Aldea del Cano.