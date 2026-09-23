El Consorcio Promedio de Badajoz refuerza la limpieza y recogida de residuos durante la Feria de Zafra

Labores de limpieza en la Feria de Zafra. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ZAFRA (BADAJOZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha activado el dispositivo de refuerzo para dar cobertura en materia de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos tanto a los preparativos como a la propia Feria de Zafra.

Por un lado, el consorcio contará con un equipo de más de 40 personas que trabajará en la limpieza viaria durante este evento. Desde este jueves, día 24, operarios, medios materiales y maquinaria comenzarán los trabajos de limpieza y adecentamiento del recinto ferial para cubrir los preparativos de la feria, reforzando los trabajos que se llevan a cabo de forma habitual en el recinto.

Con la apertura de las casetas y del resto de atracciones y eventos, se sumarán más de 40 trabajadores que se distribuirán por todo el ferial en diferentes turnos. El dispositivo de limpieza incluye carritos portacubos, sopladoras, barredoras mecánicas de calzadas, cisternas para la limpieza de aceras y viales y un camión caja abierta para traslado de materiales, entre otros dispositivos.

Por su parte, el casco urbano de Zafra contará igualmente con equipos de apoyo para dar respuesta al incremento de población y actividad en la ciudad durante los días festivos (domingo y martes).

Una vez finalice la feria, se ha programado una limpieza especial para eliminar los restos de residuos propios del evento, en coordinación con el servicio de recogida de residuos urbanos, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

RECOGIDA DE RESIDUOS PERMANENTE DURANTE LA FERIA

De forma paralela, este sábado se inicia igualmente el refuerzo para la recogida de los residuos urbanos, que incluye 300 contenedores y servicio permanente en el recinto ferial del 1 al 6 de octubre.

En concreto, se distribuirán en los diferentes viales del ferial 250 contenedores para la fracción resto y 50 contenedores amarillos dedicados para los envases de plástico, latas metálicas y briks.

Los camiones y el personal de Promedio realizarán en todas las jornadas cuatro turnos de recogida de la fracción resto para dar cobertura a la actividad del ferial, junto con una máquina de agua a presión para limpiar los contenedores y su entorno. Respecto a los envases ligeros, la recogida se realizará una vez al día, a primera hora de la mañana.

El consorcio contará asimismo con una zona habilitada para el vertido de los desechos desde los camiones "satélites" que circularán por el ferial en un camión "nodriza", que será el encargado de transportar los residuos al Ecoparque de Mérida para su tratamiento y reciclaje.

Cada año Promedio hace acopio de más de 250 toneladas de residuos urbanos en el municipio de Zafra durante la feria, llegándose a multiplicar en algunas jornadas hasta por cinco el volumen de desechos que se recogen habitualmente en la localidad.

El consorcio ha instado a la participación de los ciudadanos y comerciantes en la separación y reciclaje de los residuos, así como a llevar a cabo "conductas responsables" para conservar la limpieza de los espacios públicos.

Por otro lado, el Punto Limpio de Promedio en Zafra, ubicado en la calle Guadiana del Polígono Los Caños, permanecerá cerrado el lunes 5 de octubre y el martes 6 de octubre, además de su cierre habitual durante la jornada del domingo 4 de octubre. El resto de días tendrá mantendrá sus horarios de apertura habituales.