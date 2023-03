La constitución del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz podría firmarse en abril

BADAJOZ, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La constitución del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz podría firmarse el próximo mes de abril, con la rehabilitación y recuperación del barrio a nivel monumental y también de viviendas como prioridad, así como con el objetivo de poder concurrir, a través de este ente y de manera consorciada, a diferentes convocatorias de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que este jueves se convocarán las comisiones informativas en el ayuntamiento de cara al pleno ordinario del mes de marzo y para la aprobación tanto en comisiones como en sesión plenaria de los estatutos del convenio, de la memoria justificativa y de la memoria económica del Consorcio del Casco Antiguo de la ciudad.

En este punto, ha remarcado que el equipo de gobierno "siempre ha defendido" que era "absolutamente necesaria la implicación" de todas la administraciones para intentar entre todos avanzar "más rápidamente" en la recuperación integral del casco histórico, y que el ayuntamiento llevaba "mucho tiempo" este tipo de actividad de revitalización, reforma, reestructuración y mejora de esta zona de la ciudad "en solitario" o gracias a programas y ayudas "puntuales, pero creían "necesario" que esa intervención integral en el Casco Antiguo se articulase a través de un consorcio.

Un consorcio "estable", con un plan de trabajo "estable" y "sobre todo" con unos objetivos compartidos entre todas las administraciones, ha continuado, junto con que la intención del equipo de gobierno era que, en un inicio, estuviera conformado por el Ayuntamiento de Badajoz, quien debía y va a liderarlo, por la Junta de Extremadura, por la Diputación de Badajoz y también por el Gobierno de España.

A pesar de los esfuerzos, Gragera ha dicho que las peticiones y de todas las gestiones que se han hecho a este respecto, el Gobierno de España no ha querido ser partícipe de este consorcio y continúa en la intención de no ser una parte más "de esa pata necesaria" para su "correcto" funcionamiento, pero el resto de administraciones no podían "parar" ni esperarles y "por supuesto" no querían hacerlo, al entender que era "absolutamente fundamental poder articular esta herramienta de trabajo y de coordinación lo antes posible".

Para Gragera, "no ha sido un camino fácil" porque "es verdad" que se han encontrado con "algunas reticencias", "algunas negativas" y con "bastantes obstáculos", a la vez que ha ahondado en que "por supuesto, como todo en esta vida, con empeño, con voluntad y con tesón todo se consigue" y este jueves pueden anunciar que van a llevar al siguiente pleno del consistorio la totalidad de los documentos que componen el inicio y la puesta en marcha de este consorcio.

Ante ello, ha señalado que esta labor "callada, trabajada, de meses e incluso años" no se podría haber realizado sin el compromiso, participación y liderazgo del concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, cuyo trabajo y el del equipo de Turismo ha agradecido; como también se ha referido a que, en un inicio, lo que era la intención del ayuntamiento, "al final fue generando adhesiones" y, en primer lugar, a asociaciones del Casco Antiguo conocidas como 'G-7' y que "convencieron" a otras administraciones que "hoy sí forman parte de ese consorcio gracias a ellos".

APORTACIONES DE LAS INSTITUCIONES

En su intervención, el alcalde de Badajoz ha definido el Consorcio del Casco Antiguo como una herramienta para mejorar la vida de los vecinos de esta zona, el centro histórico en sí y la ciudad, y ha puntualizado que se realiza a través de la constitución de una entidad o ente que se va a constituir con unos fondos, en los que el Ayuntamiento de Badajoz se hará cargo del 49 por ciento de los mismos, la Junta del 43,5 por ciento y la Diputación de Badajoz de un 7,5 por ciento que ha tildado de "minoritaria", aunque "al menos es una participación".

Del mismo modo, ha explicado que, desde la estructura propia del consorcio, podrán poner en marcha un plan de actuaciones plurianual, que sea capaz de "absorber" los fondos y los recursos propios de cada una de las administraciones que forman parte del mismo, además de concurrir a través del consorcio y de manera consorciada a las diferentes convocatorias de fondos europeos que vayan desarrollándose y poniéndose en marcha, a través de los planes de recuperación o de los operativos del presupuesto plurianual de la Unión Europea.

Así, consideran que es una herramienta que les va a permitir sintetizar en un "único" órgano de decisión y un "único" consejo rector la planificación de todas las planificaciones en el Casco Antiguo, que va a maximizar las posibilidades de poder obtener fondos europeos, dado que les va a permitir, a través de las cofinanciaciones que puedan aportar las tres instituciones, acudir a programas "mayores" y fondos que supongan varios millones de euros.

Igualmente, Gragera ha ahondado en que creen en la concertación social y en el acuerdo con los que viven y "sienten" el Casco Antiguo y, por eso, en los estatutos y en el borrador de estatutos del consorcio se crea la figura de las mesas técnicas para que las asociaciones implicadas y la sociedad civil en general pueda aportar ideas a la planificación y al desarrollo de los trabajos de esta entidad.

"A partir de aquí nos ponemos en marcha, en primer lugar con la constitución formal una vez que pase por los consejos de gobierno y los plenos de las diferentes instituciones", ha remarcado, en aras de, a partir de ahí, iniciar la estructura necesaria para poder realizar un plan de actuaciones que les permita, con vistas al año 2024, poder realizar una planificación estructurada, anualizada y "sobre todo" presupuestada de lo que se quiere hacer con el casco histórico.

El Consorcio contará con una estructura fija, que consiste en la figura de un gerente, un arquitecto, un arqueólogo, un administrativo y un técnico jurídico-económico. En principio, se prevé que estos puestos "hasta donde puedan las administraciones" sean por adscripción de las mismas, es decir, personal propio que se pueda adscribir al consorcio, pero si no hubiera disponibilidad el consorcio buscará y contratará a través de procesos de selección públicos a esos perfiles.

Su sede estará fijada en la ciudad de Badajoz y su ámbito estará delimitado por el Plan General Municipal, que incluye tanto el Casco Antiguo, como las zonas o entornos arqueológico e históricos que están previamente señalados en dicho plan, ha detallado el alcalde, que ha recordado que el consorcio estará adscrito al Ayuntamiento de Badajoz por ser la entidad que mayor porcentaje de recursos pone a disposición de la entidad, y conformado por un consejo rector en el que estarán presentes todas las instituciones, una comisión ejecutiva, un gerente y dicha mesa técnica.

En cuanto a cuándo se producirá la firma de constitución del consorcio, Gragera ha remarcado que cuando se apruebe por el consejo de gobierno de la Junta y los plenos de la diputación y el ayuntamiento se procederá a dicha rúbrica que espera pueda tener lugar en abril, mientras que en lo que a presupuesto del consorcio se refiere, ha remarcado que no será cerrado, aunque se pretende que "nunca" sea inferior a 700.000 o 800.000 euros "como mínimo".

Asimismo, ha agregado que "seguramente" puedan alcanzar entre 2 y 4 millones con los fondos europeos que puedan ir captando y para poder invertir "solo y exclusivamente en el Casco Antiguo cada año". Además, ha cifrado en 226.000 euros los gastos estructurales fijos y de personal y ha cuantificado en 400.000 euros la aportación inicial del ayuntamiento.