Convocadas ayudas de 200.000 euros para compañías extremeñas de artes escénicas que realicen giras fuera de la región

Archivo - Obra 'Cucko in LOVE' de Francis J. Quirós - JERO MORALES | JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes por la que destina un total de 200.000 euros en ayudas a las compañías profesionales de teatro, música y danza de Extremadura por la realización de actuaciones o giras fuera de la región durante 2025.

El objetivo de estas ayudas es sufragar los gastos soportados por la realización de giras para la presentación, fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de espectáculos o conciertos con el fin de fomentar y hacer, de esta manera, competitivo el trabajo de estos profesionales extremeños, según explica la Junta de Extremadura en un comunicado.

Estas ayudas van dirigidas a sufragar los gastos derivados de las actuaciones fuera del territorio regional, entre los que se incluyen los costes de transporte, los de personal, dietas y kilometrajes, así como aquellos que estén directamente relacionados con esta actividad.

Según se recoge en la convocatoria, el plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en DOE, es decir, desde el 15 de abril.

Podrán acceder a estas ayudas las agrupaciones profesionales de teatro, música y danza constituidas conforme a la ley que se encuentren establecidas en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo y que tengan, al menos, una antigüedad de dos años a 31 de diciembre de 2025 o que a esa fecha hayan producido al menos dos espectáculos en los últimos dos años. Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales.