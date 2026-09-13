Convocado el Premio Muñoz Torrero que reconoce a personas e instituciones que defienden los principios constitucionales

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El galardón está dotado con 3.000 euros

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Fundación Muñoz-Torrero ha abierto oficialmente la convocatoria para la IV Edición del 'Premio Muñoz Torrero a los valores democráticos y constitucionales', un galardón que reconoce y premia públicamente la labor de aquellas personas físicas o instituciones que, a través de su esfuerzo, dedicación y trayectoria, hayan destacado en la defensa y promoción de los valores democráticos en la sociedad.

En su tercera edición, el patronato de la fundación otorgó por mayoría el galardón a la periodista, escritora y activista Lydia Cacho. Se reconoció así "su incansable labor a nivel internacional como defensora de los derechos humanos y la libertad de prensa, especialmente por sus valientes investigaciones periodísticas frente a la explotación sexual y la trata de personas". Siguiendo este precedente, la cuarta edición buscará seguir visibilizando liderazgos ejemplares en el marco civil y constitucional.

De acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por la entidad, cualquier persona física o jurídica puede proponer una candidatura. Las propuestas pueden redactarse y enviarse tanto en español como en inglés y quedan excluidas las candidaturas a título póstumo, así como la auto-postulación de personas o entidades que soliciten el premio para sí mismas.

Las propuestas oficiales deben formalizarse mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización.

El fallo del premio será otorgado por mayoría de votos por el patronato de la fundación. Para esta cuarta edición, el galardón cuenta con una dotación económica de 3.000 euros, acompañada de un busto en bronce que reproduce la efigie del ilustre jurista y político Diego Muñoz-Torrero.

El 'Premio Muñoz-Torrero a los valores democráticos y constitucionales' se entregará en torno al 19 de marzo de 2027, en Cabeza del Buey (Badajoz), fecha del aniversario de la aprobación de la primera Constitución democrática de la historia de España, en cuya redacción Diego Muñoz-Torrero, hijo ilustre de Cabeza del Buey, jugó un "papel decisivo", según ha destacado el ayuntamiento de la localidad.

Este IV Premio Muñoz Torrero está organizado por la Fundación Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, patrocinado por la Asamblea de Extremadura y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz