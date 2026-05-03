Convocados los Premios Ejército del Aire y del Espacio 2026 de fomento de la cultura aeroespacial

Archivo - El grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire y del Espacio Español, La Patrulla Águila sobre vuela el circuito de Jerez, a 28 de abril de 2024 en Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio ha convocado los Premios Ejército del Aire y del Espacio 2026, dotados con 46.500 euros en premios y con los que se pretende premiar la creación artística vinculada a esta fuerza armada y el fomento de la cultura aeroespacial.

En concreto, la convocatoria disponible en la página web del ejército, explica que estos reconocimientos buscan contribuir al fomento del interés y la afición por los asuntos aeroespaciales, estimular en la juventud la vocación aviadora y promover el conocimiento mutuo entre esta institución y la sociedad española.

"El fomento de la cultura aeroespacial, la difusión de los valores que defiende y promueve el Ejército del Aire y del Espacio y el espíritu de mejora continua e innovación, son algunos de los objetivos a destacar", agrega.

Así, los premios incluyen las siguientes modalidades: Pintura; Aula escolar aeroespacial; Modelismo aeroespacial; Investigación aeroespacial universitaria.; Imagen aeroespacial; Artículos 'Revista de Aeronáutica y Astronáutica'; Creación literaria; Promoción de la cultura aeroespacial; y Valores en el deporte.

Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas en ningún otro certamen nacional o internacional. Tampoco podrán haber participado en ediciones anteriores de los Premios Ejército del Aire y del Espacio.

Para participar, es necesario presentar una solicitud dentro de los 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de la información en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras ello, habrá un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de errores en las solicitudes

Posteriormente, entre el 18 y el 31 de mayo, se procederá a presentar la obra, según disciplina y canal de presentación.