Cooperativas y sociedades laborales participarán en el I Congreso de Economía Social que se celebra en Cáceres

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, junto al profesor Ramón Sanguino, y la gerente de Aexlab, Cristina Fernández , en la presentación del I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social - JUNTA DE EXTREMADURA

La cita será el 28 de octubre en el complejo cultural San Francisco

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales, presidentes de las principales uniones de cooperativas y sociedades laborales de España, así como referentes internacionales y personalidades del ámbito académico y empresarial, se darán cita en el 'I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social', que se celebrará en Cáceres el próximo 28 de octubre.

La cita tendrá lugar en el complejo cultural San Francisco con el objetivo de situar a Extremadura como referente en el ámbito de la economía social a nivel nacional e internacional.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha presentado este viernes este congreso en una rueda de prensa en Mérida, junto al director de la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de Extremadura (UEx), el profesor Ramón Sanguino, y otros representantes de varias sociedades laborales.

En su intervención, la consejera ha subrayado que este foro representa "un hito para la región" y responde al compromiso del Gobierno autonómico con este modelo económico, "estratégico para el desarrollo social y territorial de Extremadura".

AÑO MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO

La consejera ha destacado también la relevancia simbólica de celebrar este congreso en 2025, coincidiendo con el Año Mundial del Cooperativismo declarado por la ONU, reforzando así la proyección internacional del evento.

"Será una oportunidad para celebrar los logros alcanzados, pero, sobre todo, para mirar al futuro y al papel clave que tendrán las cooperativas y las entidades de la economía social en la transformación económica y social de Extremadura", ha señalado Morán.

Uno de los momentos destacados de este 'I Congreso Internacional de Cooperativismo y Economía Social', será la ponencia del conocido chef y divulgador David de Jorge, colaborador habitual de Martín Berasategui, quien abordará los valores del trabajo en equipo, la innovación y la pasión como pilares del cooperativismo.

Por su parte, el director de la cátedra, el profesor Ramón Sanguino, ha destacado que "el objetivo de este congreso es dar visibilidad a este tipo de empresa", y ha recordado que el congreso cuenta con 300 plazas gratuitas y para inscribirse basta con hacerlo en la web de cices.es.

"No solo esperamos que se inscriban cooperativistas, también pueden hacerlo todos los que quieran emprender y quieran conocer esta fórmula de empresa", ha hecho hincapié el profesor Sanguino.

Para la gerente de la Asociación de Sociedades Laborales de Extremadura (Aexlab), Cristina Fernández Vega, "este congreso es muy importante para nosotros porque nos va a dar visibilidad, somos un tipo de empresa que crea trabajo de calidad".

Entre las entidades participantes destacan Cooperativas Agroalimentarias, Uceta, Ucetaex, Ucotranex, Aexlab y Caja Rural de Extremadura, así como representantes de Coceta, Laborpar, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).