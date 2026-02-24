La Copa de España Gravel 2026 de Ciclismo arranca este sábado en Torreorgaz (Cáceres) con en torno a 200 participantes

Presentación en Mérida de la prueba que se disputará en Torreorgaz (Cáceres) correspondiente a la Copa de España Gravel 2026 de Ciclismo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa de España Gravel 2026 de Ciclismo arrancará este próximo sábado, día 28, con una prueba con salida y llegada en la localidad cacereña de Torreorgaz, y con una previsión de en torno a 200 participantes.

Así, más del 80 por ciento de los corredores procederán de fuera de Extremadura, y llegarán de comunidades como Galicia, Asturias, Baleares o Cantabria, y de países como Reino Unido, Italia o Eslovaquia, entre otros.

La competición, denominada 'Tamusia Bike Loop', recorrerá una decena de localidades de la comarca cacereña de Sierra de Montánchez y Tamuja, y contará con una prueba principal de casi 128 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 1.300 metros positivos.

A esta prueba se unirá otra de 60 kilómetros dirigida a personas con menor nivel de preparación y/o aficionados.

En el apartado deportivo, la 'Tamusia Bike Loop' contará con la presencia prevista de corredores como Luis Ángel Maté, junto a exprofesionales y campeones de España como Loren Herrera y Pedro Cidoncha, además de una nutrida participación de corredores extremeños.

A su vez, en categoría femenina, la prueba de Torreorgaz la disputarán corredoras como la eslovaca Elena Duskova, además de natalia Serrano o Nerea Jiménez, actual campeona de Extremadura Gravel Máster 30.

De este modo lo han explicado en rueda de prensa este martes en Mérida el director general de Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Santiago Amaro, junto a representantes de la organización técnica del evento, Extremeñamente, y de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja (Adismonta).

