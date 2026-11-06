La Copa del Mundial de Fútbol 2026 ganado por España se expondrá el lunes y martes en Mérida y el miércoles en Cáceres

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reyes del Mundo', que rememora el triunfo de la Selección Española de fútbol en el pasado Mundial 2026, visitará en su próxima parada la región de Extremadura.

Así, se ubicará en el Salón de Pasos Perdidos de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, el próximo lunes y martes, días 9 y 10, y donde podrá visitarse también la Copa ganada en dicho mundial.

El horario de acceso a la exposición será para el lunes, día 9, de 11,00 a 20,00 horas de forma ininterrumpida, mientras que el martes día 10 de noviembre, la exposición se podrá visitar de manera también ininterrumpida entre las 10,00 y las 20,00 horas, informa en nota de prensa la Asamblea de Extremadura.

Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada a la sede de la Asamblea de Extremadura, los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición. No se va a habilitar un registro previo y la RFEF informa que ese ticket no dará prioridad de acceso.

En cuanto a la inauguración de la exposición en la Asamblea de Extremadura, tendrá lugar el lunes día 9 a partir de las 10,00 horas. Al acto asistirá el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Sergio Merchán; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Laureano León Rodríguez.

No obstante, la visita de la Copa del Mundo a Extremadura no terminará aquí, porque el miércoles día 11 de noviembre, el trofeo de los campeones se traslada a Cáceres, donde podrá visitarse en el ayuntamiento entre las 10,00 y las 20,00 horas, con acceso libre para todos los aficionados y por orden de llegada hasta la finalización del horario establecido por la organización.