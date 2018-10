Coque Malla ofrece este martes y miércoles el concierto 'Bruja Encendida' en el Festival de Mérida

Actualizado 22/08/2011 14:54:34 CET

El Festival de Mérida, dentro del ciclo de Microconciertos, presenta el concierto 'Bruja Encendida', que Coque Malla ofrecerá este martes y el miércoles, día 24, en la Alcazaba emeritense.

Se trata de un recital en el que, acompañado en coros y guitarra eléctrica por Nico Nieto (coproductor de su último trabajo discográfico Termonuclear), desgranará parte de su repertorio en formato mucho más cercano a lo acústico. Cercano, por tanto, al concepto intimista de su último trabajo, Termonuclear, editado este mismo año, informa el festival en nota de prensa.

Coque Malla fue la cabeza visible y fundador del mítico grupo Los Ronaldos (cuya última publicación data de 2008), banda destacada del pop rock nacional a finales de la década de los 80 y los 90. Con esta formación ha editado nueve álbumes y un EP. Su carrera como solista comenzó en 1999 con 'Un astronauta más' a los que han seguido tres álbumes más, en concreto, 'Sueños', 'La hora de los gigantes' y el recientemente estrenado 'Termonuclear'.

Para Malla, la Alcazaba "es uno de los sitios más hermosos en los que he tocado en mi vida y he tocado en unos cuantos ya". Además reconoce que, al igual que el Festival de Mérida está centrado esta edición en la mujer, todos los conciertos, discos, canciones, letras, etc, que ha hecho en su vida, están de una manera u otra, dedicados a la mujer. "O por lo menos, al misterio que existe entre un hombre y una mujer", indica.

BIOGRAFÍA

Coque Malla, músico y actor, nace en Madrid en 1969. A los 15 años, junto con Ricardo Moreno, Luis García y Luis Martín forma el grupo de rock Los Ronaldos, del que será su voz, guitarra y líder. A pesar de emprender su carrera como solista en 1999, Malla ha grabado varias publicaciones con sus compañeros de grupo a lo largo de la última década. Además, ha colaborado con artistas como Ariel Rot o Pereza.

A pesar de ser más conocido en su faceta de cantante, Coque Malla, ha desarrollado, desde el año 1992, una larga trayectoria en el mundo de la interpretación con participación en títulos como El efecto mariposa o Días de cine.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse en las taquillas del Festival de Mérida, situadas en el Teatro Romano, en venta telefónica llamando al 924 00 94 82, 924 00 94 86, y en a través de la web www.entradas.com. Además, los días de concierto también pueden adquirirse en la taquilla instalada en la Alcazaba.

Por otra parte, el miércoles 24 de agosto, Coque Malla mantendrá un encuentro con el público. La cita será a las 12,30 horas en la Cripta del Museo Nacional de Arte Romano. Se trata de un acto con entrada libre en el que los espectadores de sus conciertos podrán conversar con el cantante.