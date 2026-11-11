Cortadas la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor, la CC-224 en el Puerto de Honduras y la Ex-108 en Moraleja

Garganta la Olla acumula 153,8 litros por metro cuadrado de lluvia este martes, y Piornal, 141 - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias caídas durante las últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres han obligado a cortar tres carreteras, como son la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor; la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos, y la EX-108, a la altura del punto kilométrico 102, por balsa de agua en la vía.

En total, el 112 de Extremadura ha gestionado durante esta noche un total de 61 incidentes relacionados con la alerta meteorológica por lluvias y viento en Extremadura, la mayoría de ellos relacionados con árboles caídos, objetos desplazados, desperfectos en carretera, saltos de agua, pequeñas inundaciones en viviendas, caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras, y muros o subida de caudal de varios ríos y arroyos, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Cabe recordar que para este miércoles está activado el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) ya que se prevén vientos en toda Extremadura superiores a 100 kilómetros por hora e incluso 120 en algunas partes, así como el Plan Especial ante Inundaciones (Inuncaex) debido a la alerta roja por lluvias activada en el norte de Cáceres.

MEDIDAS ADOPTADAS

Por este motivo, este miércoles se mantienen cerrados los centros docentes, mientras que los centros de salud y consultorios están abiertos, aunque el 112 recomienda que se opte por consulta telefónica cuando sea posible.

Además, en el norte de Cáceres están cerrados los centros de día y de mayores, mientras que en el resto de Extremadura permanecen abiertos centros, aunque se suspende el transporte.

Finalmente, el 112 recomienda ante esta alerta meteorológica evitar desplazamientos que no sean necesarios a partir de las 15,00 horas, así como no transitar bajo árboles, cornisas o balcones, y recoger macetas, toldos u objetos susceptibles de ser desplazados por el aire.