Abierto el carril de la A-66 entre La Granja y Casas del Monte tras retirar un vehículo articulado accidentado

CÁCERES, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El carril de la A-66 entre La Granja y Casas del Monte, en la provincia de Cáceres, que permanece cortado al tráfico desde primera hora de este miércoles, 8 de julio, ha sido reabierto al tráfico a las 12,30 horas tras retirar un vehículo articulado que sufrió un accidente el pasado 1 de julio.

En concreto, el corte temporal ha afectado al carril derecho de la A-66 entre los kilómetros 445 y 446, en sentido creciente, según informa la Guardia Civil, que señala que ya se ha abierto al tráfico.