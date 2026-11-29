El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, en Salorino (Cáceres). - PSOE DE EXTREMADURA

"Nunca he visto una Extremadura con más influencia en el Gobierno de España que ahora", ha comentado el líder de los socialistas extremeños

SALORINO (CÁCERES), 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha animado a los españoles y, especialmente a los extremeños, a participar en la jornada de elecciones generales, al tiempo que ha expresado su deseo de que se produzca un triunfo de su formación para que España "siga avanzando" y que Extremadura "pinte en el conjunto de España".

Cotrina ha realizado estas declaraciones antes de ejercer su derecho al voto en Salorino (Cáceres), localidad de la que es alcalde desde 2011.

"Me hace ilusión verles y que vengan a un pueblo de medio rural y que sepan que el voto cuenta exactamente igual en el medio rural que en cualquier ciudad", ha expresado el líder de los socialistas extremeños a la entrada del salón multiusos donde ha acudido a votar.

A renglón seguido, Cotrina ha reivindicado que España "es muy plural" y "muy diversa" y ha llamado a la participación y movilización, mostrándose convencido de que "si hay una gran movilización" en esta jornada "los derechos van a seguir siendo derechos, las libertades van a seguir siendo libertades y el avance se va a consolidar".

"Hoy es el gran día de la democracia, hoy es el día de los demócratas, hoy es el día de aquellos y aquellas que queremos mirar España con una sonrisa, y no con esa amargura que hay algunos que van pregonando en el día a día", ha agregado.

Asimismo, se ha mostrado partidario de la "alegría" y de que "la fuerza del amor se imponga".

En cuanto a los resultados, Cotrina ha manifestado su deseo de una victoria del PSOE que permita que España "siga avanzando" y que Extremadura "pinte en el conjunto de España".

"Nunca he visto una Extremadura con más influencia en el Gobierno de España que ahora y lo digo por una cuestión muy concreta porque el presidente y el Gobierno de la nación están apostando por Extremadura y están haciendo que esta tierra pueda avanzar con los mayores recursos y financiación de la historia de la nación", ha subrayado el líder socialista extremeño.