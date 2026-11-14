Cotrina, sobre las elecciones: "Lo que está en juego es si queremos que el vicepresidente sea Cuerpo o Abascal"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en un acto celebrado en Olivenza, a 14 de noviembre de 2026. - PSOE DE EXTREMADURA

OLIVENZA (BADAJOZ), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha asegurado que "lo que está en juego" en las próximas elecciones generales es decidir si el vicepresidente del Gobierno de España siga siendo el extremeño Carlos Cuerpo o el líder de Vox, Santiago Abascal. "Ésa es la clave, es lo que votamos", ha trasladado.

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones en un acto público celebrado este sábado en Olivenza en el que también ha participado la candidata del PSOE por la provincia de Badajoz al Congreso, Yolanda García Seco.

En su intervención, Cotrina ha defendido que el vicepresidente Cuerpo hace que España "siga siendo una referencia en la socialdemocracia, que aumente la riqueza" del país. El líder extremeño cree que actualmente el país lanza un mensaje a Europa y es que "se puede hacer que España crezca sin que la economía de la gente se vaya por la borda".

Además, Cotrina se ha referido al debate celebrado este pasado viernes en La Sexta celebrado con Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox). En opinión del líder de los socialistas extremeños, Cuerpo "ayer no ganó solo un debate, ganó también la credibilidad". "Nosotros tenemos claro que queremos a un vicepresidente como Cuerpo, de Extremadura, formado aquí, a un vicepresidente como Abascal", ha agregado.

"Estoy muy preocupado por Figaredo, por Juan Bravo, después de la lección que le dio de Economía el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, el extremeño que está haciendo la economía más grande", ha comentado también durante el acto.

Ante las elecciones del 29 de noviembre, el líder del PSOE extremeño ha apelado a la participación "masiva" y al voto útil de los progresistas. Ha explicado que no se trata de renunciar a otras opciones políticas, sino de "evitar" que la división del voto de izquierdas termine favoreciendo un Gobierno de PP y Vox.

"El voto progresista que puede convertirse en políticas reales es el del PSOE, es la papeleta del PSOE", ha defendido.

Cotrina ha apelado al espíritu de 2015 en Extremadura, al de la participación y al de hablar de "las cosas del comer, la sanidad, educación, dependencia, crecimiento industrial e infraestructuras. "Tenemos por delante la segunda transformación de nuestra tierra".

En este sentido, ha asegurado que Extremadura partía de una situación de "desventaja histórica", después de décadas en las que "miles de extremeños" tuvieron que marcharse para trabajar y levantar otras regiones. "Nos revelamos para decir que eso no tenía por qué seguir siendo así", ha señalado.

PENSIONES

Como ejemplo de los avances sociales de los últimos años, Cotrina ha destacado la revalorización de las pensiones y ha recordado que 230.000 pensionistas extremeños se benefician de estas políticas. "No es lo mismo una subida de 450 euros al mes que lo que subía el PP, que eran 230 euros", ha apuntado.

También se ha dirigido a los jóvenes, contraponiendo el salario mínimo interprofesional actual, de 1.221 euros, con los 736 euros de etapas anteriores. "¿Se puede o no se puede llegar a fin de mes con un Gobierno socialista?", se ha preguntado.

Además, ha reivindicado las becas que reciben 25.000 jóvenes extremeños y ha defendido que deben seguir siendo "el ascensor social que nos hemos dado, sin recortes".

En materia de financiación autonómica, Cotrina ha cuestionado las declaraciones de Guardiola sobre un supuesto maltrato del Gobierno de España a Extremadura. Ha contrapuesto los recursos que recibía la comunidad en 2017, entre 3.000 y 5.000 millones de euros, con las actuales entregas a cuenta, que ha situado en 5.500 millones, y un presupuesto autonómico que ronda los 9.000 millones.

Asimismo, ha criticado la rebaja fiscal a las grandes compañías eléctricas, que, según ha señalado, supone dejar de ingresar 28 millones de euros, al tiempo que ha cuestionado que las rebajas fiscales para las familias representen un ahorro medio de apenas 4,10 euros al mes. "Con eso te puedes tomar dos cañas, pero no puedes sacar adelante un hospital público, una universidad pública o una ley de dependencia", ha afirmado.

Frente a ello, ha defendido una política fiscal "basada en la redistribución de la riqueza y en garantizar los servicios públicos".

Finalmente, Cotrina ha reivindicado el papel "imprescindible" de las mujeres en la historia y el futuro de Extremadura. "Sin el voto de las mujeres no somos nada", ha afirmado.