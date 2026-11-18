Imagen de archivo del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha subrayado su deseo de que Pedro Sánchez continúe "nuevamente al frente del Gobierno" tras el 29N, y ha añadido que en caso de no ocurrir esto el candidato socialista "tiene una experiencia política y un olfato político que ya ha demostrado que le acompaña y le respalda en todo este tiempo y tomará la mejor de las decisiones".

"Tendríamos que ver exactamente qué es lo que ocurre (el 29N), vamos a ver con qué fuerza... Yo en el hipotético caso (de que Sánchez no consiga gobernar de nuevo) es que no me quiero ni poner, porque lo que quiero es ver a Pedro Sánchez nuevamente al frente del Gobierno", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha apostado en todo caso por "esperar a ver qué es lo que ocurre" tras las elecciones generales para hablar de futuro político.

De este modo, preguntado en una entrevista este miércoles en Onda Cero Extremadura sobre el futuro de Pedro Sánchez en el caso de que no consiga repetir en el Ejecutivo central, el líder del PSOE extremeño ha rechazado ponerse en ese hipotético caso, y ha remarcado su deseo de que lo que ocurra en las elecciones generales es que "haya muchos votos al PSOE en los pueblos y ciudades de Extremadura y del conjunto del país".

También, que se pueda hablar "de verdad" de "las cosas" de la región y de España para "seguir avanzando en condiciones de igualdad y prosperidad" como plantea su partido, ha subrayado en la entrevista, recogida por Europa Press.

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