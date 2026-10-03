Cotrina, a favor de "escuchar" a la ciudadanía para conseguir que el PSOE tenga "más fuerza" en el Parlamento

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofrece declaraciones antes de participar en el Congreso de las Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz, a 3 de octubre de 2026 en Mérida. - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado este sábado a favor de "escuchar" a la ciudadanía para conseguir que el PSOE tenga "más fuerza" en el Parlamento, tras el rechazo en el Congreso a los dos decretos de viviendas aprobados por el Consejo de Ministros.

"Precisamente por la composición del Parlamento, que no hay una mayoría estable ni a izquierda ni a derecha, estamos en la situación que estamos. Creo que cuando la izquierda no consigue ser útil a la gente en el Parlamento, precisamente porque le falta fuerza, hay que darle voz a los ciudadanos y a las ciudadanas para que nos den más fuerza a través de los votos al PSOE, a los partidos progresistas", ha trasladado el líder de los socialistas extremeños antes de participar este sábado, en Mérida, en el XVIII Congreso de Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz.

Ha respondido así a la cuestión sobre un posible adelanto de las elecciones generales, una situación que está sobre la mesa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que ayer el Congreso tumbara los decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts en contra.

Cotrina ha señalado que esta decisión depende "exclusivamente" del presidente del Gobierno, pero ha insistido en que es "partidario" de que "se escuche a la gente".

"Esto convencido de que, en un momento de esta convulsión social, de agitación de los movimientos sociales, pero también de la gente que, no habiendo participado de esas manifestaciones, está en su casa, mira la tele y se indigna, va a salir a votar al PSOE, a los partidos progresistas y nos van a dar la oportunidad de seguir trabajando, transformando muchas cosas en el día a día", ha subrayado.

Ha defendido el trabajo realizado durante los años del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha pedido "más fuerza" para "poder hacer las cosas que queremos hacer", puesto que "no todo se ha podido hacer precisamente por esa fragmentación parlamentaria".

A renglón seguido, ha subrayado la disposición del PSOE de Extremadura para "recorrer barrio a barrio, pueblo a pueblo y ciudad a ciudad" en caso de que haya un adelanto de las generales.

UNO DE LOS MOMENTOS "MAS VERGONZOSOS" DE LA HISTORIA DEL PARLAMENTO

Previamente, Cotrina se ha referido al rechazo que ayer sufrieron los decretos de vivienda en el Congreso como uno de los momentos "más vergonzosos" de la historia del Parlamento, que supone "dejar de mirar a la gente a los ojos y empezar a mirar a la cara a los fondos buitres, esos que vienen y te compran un edificio completo y te dicen que te tienes que ir de tu casa después de haber vivido en él 70 años".

Se ha referido de Maricarmen -cuyo caso ha impulsado la aprobación por parte del Gobierno de los dos decretos de vivienda- como un "revulsivo social" para que la izquierda española "despierte" y sepa lo que "se está jugando". "Nos estamos jugando los derechos de la gente", ha agregado.

El líder de los socialistas extremeños ha celebrado, a las puertas del Congreso de las Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz, a la juventud que se "compromete" a decirle a la sociedad extremeña "que vale ya de que seis personas, seis votos, hayan triunfado para que los fondos buitres sigan importando más que las personas".

También ha señalado a los "movimientos de ultraderecha, movimientos populistas que regalan el oído, pero que luego te dejan en la cuneta".