Cotrina a Guardiola: "Trabajemos desde el respeto entre adversarios, recuperemos la normalidad institucional"

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, interviene en la sede regional, a 11 de abril de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El recién elegido secretario general del PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha agradecido a la líder del PP extremeño, María Guardiola, sus felicitaciones tras ganar las primarias de la formación socialista, y le ha trasladado su intención de trabajar "desde el respeto" entre adversarios y por la "normalización institucional".

"Llego con la voluntad de seguir siendo una persona normal y de contribuir a humanizar la política. Trabajemos desde el respeto entre adversarios, recuperemos la normalidad institucional y desterremos la polarización", ha contestado este domingo Cotrina a un mensaje de Guardiola, en el que, además de felicitarle, le desea "acierto" en su nueva etapa y que, "por encima de los diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece".

Para concluir su publicación, Cotrina le ha trasladado a Guardiola que el PSOE extremeño estará en la oposición, pero desde la lealtad institucional "siempre que se trate de hacer más grande a Extremadura".