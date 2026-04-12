Cotrina le traslada a De Miguel su deseo de que la izquierda "vuelva a abrirse paso en Extremadura"

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina (c), a su llegada a la sede regional, a 11 de abril de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha agradecido a la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sus felicitaciones tras ganar las primarias de la formación socialista, la ha elogiado como "referente para mucha gente de izquierdas" y ha expresado su deseo que la izquierda "vuelva a abrirse paso" en la región.

A través de su perfil en la red social 'X', Cotrina ha contestado a una publicación de la propia Irene de Miguel, donde aseguraba que se encontrarían "defendiendo" Extremadura.

"En ese camino siempre nos vamos a encontrar porque nada de lo que tú yo somos se entiende sin servicios públicos, sin derechos y sin políticas pensadas para la gente trabajadora", ha respondido el nuevo líder socialista.

Además, Cotrina ha expresado su deseo de que la "izquierda útil, valiente y transformadora vuelva a abrirse paso en Extremadura".