Cotrina promete recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura frente a la Ley de Concordia de PP y Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina (segundo por la derecha), participa en la III Marcha de los Ocho Mil celebrada este domingo, 20 de septiembre, en los alrededores de Fuente del Arco (Badajoz). - PSOE DE EXTREMADURA

FUENTE DEL ARCO (BADAJOZ), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha comprometido a recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura frente "al intento de PP y Vox de sustituirla por una llamada ley de concordia".

Cotrina lo ha anunciado durante su participación en la III Marcha de los Ocho Mil, celebrada cuando se cumplen 90 años de aquel episodio de la Guerra Civil en el que alrededor de 8.000 extremeñas y extremeños emprendieron una huida a pie ante el avance de las tropas sublevadas.

"Se cumplen 90 años de un episodio que tenemos la obligación de recordar y de mantener vivo para que nunca caiga en el olvido, aunque haya quienes hoy quieran precisamente que lo olvidemos", ha señalado el líder de los socialistas extremeños.

Cotrina ha señalado que quienes protagonizaron aquella huida eran, en su mayoría, población civil, de manera que lo que se ha recordado este domingo en Fuente del Arco es "la huida de 8.000 extremeñas y extremeños que tuvieron que abandonar sus casas para salvar sus vidas de quienes, tras dar un golpe de Estado, pretendían asesinarlos únicamente por defender unas ideas y el régimen democráticamente establecido".

El socialista ha sostenido que, 90 años después y en la tercera edición de esta marcha, "es más necesario que nunca celebrar actos de memoria, de dignidad y de reparación". En este sentido, ha defendido la "especial importancia" de esta reivindicación ante el gobierno autonómico de PP y Vox que "pretenden borrar de un plumazo" la historia y la memoria con "una llamada ley de concordia" que "no solo avergüenza" sino que, además, "ha sido cuestionada y recurrida ante los tribunales".

El dirigente socialista ha indicado que esta norma de la concordia se encuentra recurrida parcialmente y que algunas de sus disposiciones ya han sido anuladas, al tiempo que ha fijado el compromiso del PSOE de Extremadura para recuperar la legislación de memoria democrática.

"Quiero dejarlo claro: desde el PSOE de Extremadura vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa ley decaiga y para recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura, una ley que ha permitido avanzar en dignidad, reconocimiento y reparación en nuestra tierra", ha afirmado.

El PSOE de Extremadura, a través de un comunicado, ha explicado que la III Marcha de los Ocho Mil recuerda la huida protagonizada por miles de personas del suroeste de Badajoz que fueron interceptadas y atacadas por las fuerzas sublevadas en las inmediaciones de Reina y Fuente del Arco.

Cerca de 2.000 personas fueron apresadas y muchas de ellas fueron devueltas a sus localidades de origen o trasladadas a Llerena, donde fueron "fusiladas y asesinadas".

Cotrina ha concluido su intervención en la marcha reivindicando el valor de mantener viva esta memoria al afirmar que "la memoria no se borra, la dignidad no se deroga y Extremadura no va a renunciar a conocer, reconocer y recordar su propia historia".