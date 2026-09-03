Cotrina remarca su apoyo a Ceuta y rechaza la "utilización partidista" para que la gente "se revuelva en las calles"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en el acto de apertura del curso político en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha remarcado el apoyo de su partido en la región a Ceuta, al Estado de Derecho y a la democracia, y ha rechazado la "utilización partidista" que a su juicio están realizando algunas formaciones de las instituciones "para hacer que la gente se revuelva en las calles" con la situación de la ciudad autónoma.

Así, tras subrayar que el PSOE en la comunidad está compuesto por "gente comprometida, honesta, humana, valiente", ha valorado que el pueblo extremeño "es solidario" y que por ello "llenó" este pasado miércoles las calles en apoyo a Ceuta, aunque ha rechazado que algunos partidos --en alusión a Vox-- tratasen de utilizar la convocatoria de concentraciones para manifestarse contra lo que estos consideran "la mafia socialista".

"Lo que pensamos es que este pueblo, el extremeño, es solidario y ayer llenó sus calles, pero jamás un socialista se va a poner al lado de un vicepresidente de la Junta de Extremadura que no estaba para apoyar a Ceuta, estaba para decir que se manifestaba contra la mafia socialista. ¡No vamos a hacerlo!", ha espetado Sánchez Cotrina en alusión al vicepresidente de la Junta Óscar Fernández Calle, de Vox.

De este modo se ha pronunciado el líder socialista en la región este jueves en Mérida en el tradicional acto que marca el inicio del curso político del PSOE en Extremadura, junto a la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

Precisamente de este último, Álvaro Sánchez Cotrina ha destacado que, al igual que ocurrió en el caso del alcalde socialista de Almendralejo, José María Ramírez, fuesen capaces de alcanzar "desde el consenso político" una declaración institucional conjunta de todos los partidos en sus respectivos ayuntamientos en favor de Ceuta, alejándose así de la utilización de las instituciones que, ha insistido, sí que practican otros partidos ante la situación en la ciudad autónoma.

"Digo alto y claro que me parece bien lo que hizo Antonio (Rodríguez Osuna), lo que hizo Chema (Rodríguez), lo que hicieron los compañeros desde el consenso político, no utilizando a las instituciones, utilizando la posición de alcaldes, de gente de Estado dentro de sus propios municipios y le dijo a todos los partidos políticos que merecía la pena una declaración institucional conjunta entre todos y entre todas para apoyar al pueblo Ceutí, que es lo que estamos haciendo también los y las socialistas", ha declarado Sánchez Cotrina.