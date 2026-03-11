La creación de empresas baja un 6% en enero en Extremadura

Evolución de la creación de empresas en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura bajó un 6% en enero en tasa interanual con un total 141 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 33, un 26,7% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 141 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 7,41 millones de euros, lo que supone un 39,48% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 33 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Extremadura, 29 lo hicieron voluntariamente; y las otras cuatro restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 25,6% en Extremadura en enero, hasta las 32 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 62,65 millones de euros, cifra un 183,4% superior a la de enero del año anterior.