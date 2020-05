La Creex urge a la Junta eliminar la restricción a la movilidad entre ambas provincias y las franjas horarias

BADAJOZ, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha pedido a la Junta de Extremadura que se elimine "cuanto antes" la restricción a la movilidad entre las dos provincias extremeñas y también las franjas horarias, así como que, a la hora de fijar aforos interiores en los locales, se tenga en cuenta la superficie útil.

En nota de prensa, la Creex ha explicado que este lunes ha formado parte de la reunión, "habitual" desde que se decretó el estado de alarma, que ha tenido lugar entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, los sindicatos CCOO y UGT y la Delegación del Gobierno en el marco del diálogo social extremeño para valorar la situación en la región y proponer acciones y medidas.

Desde la Confederación, se han trasladado al Ejecutivo autonómico tres cuestiones que se consideran "urgentes en este momento", la primera de las cuales consiste en que se elimine "cuanto antes" la restricción a la movilidad entre las provincias de Cáceres y Badajoz, sin esperar a la fase 2.

"No tiene mucho sentido que si ambas provincias están en la misma fase, es decir, en la misma situación, se mantenga este condicionante, porque son muchas las relaciones empresariales y personales entre la gente de las dos provincias, y no parece lógico que se permita, por ejemplo, ir de Azuaga a Badajoz, que hay 150 kilómetros, y no de Mérida a Cáceres, que hay 60", ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

Para Peinado, "se entendería que si la situación sanitaria fuese distinta no se permitiese el contacto, pero en la tesitura actual no se entiende", y al respecto ha remarcado que el propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya apuntó que las dos provincias irían al unísono en la desescalada. "Y es lo que pedimos que se considere la unidad de territorio regional y no la provincial", ha explicado el secretario general de la Creex.

FRANJAS HORARIAS

Otra cuestión planteada por la Creex y relacionada con la desescalada es la "incongruencia" que supone en su opinión mantener franjas horarias para la salida de menores, mayores, hacer deporte o pasear, y que las empresas de actividades autorizadas puedan abrir en jornada normal.

Al respecto, se ha preguntado si "se puede ir a comprar fuera de las horas marcadas para pasear", si "se puede estar en una terraza al margen de la franja horaria que te corresponda para salir" o "durante cuánto tiempo" y ha manifestado que son "muchas las incertidumbres que se están generando a la hora de iniciar las actividades" porque los empresarios no saben si los clientes podrán acudir o no, "y los propios clientes tampoco".

El dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha insistido igualmente en que al comercio se le permitan aforos del 50 por ciento ya en esta fase, y que la Creex ha planteado alternativas respecto a la ocupación de espacios interiores cuando se entre en la fase 2.

En principio, la idea del Gobierno es continuar con el sistema de aforos máximos porcentuales, pero la Creex cree que deben tenerse en cuenta otros factores, como la superficie útil: "planteemos el caso de dos locales con la misma superficie útil, pero que en uno de ellos, por cuestiones de comodidad y planteamiento del negocio tiene 12 mesas, con mucho espacio entre ellas, mientras otro optó por ponerlas más juntas y cuenta con 18 mesas. Según cómo se ha planteado hasta ahora, el primero solo podría tener cuatro mesas, y el segundo seis".

"¿Es esto lógico? ¿No sería más razonable que, en función de la superficie, y según la distancia que se plantee de seguridad entre mesas ambos negocios puedan contar con las mismas mesas?", ha indicado Javier Peinado.

Finalmente, ha señalado que los planteamientos de la Creex han sido "bien acogidos" por la Junta. "Si bien entendemos que, al haber mando único, son asuntos que deben trasladarse al Gobierno, como estamos seguros de que así será, siguiendo lo que ya ha ocurrido con propuestas anteriores de nuestra organización, como que las terrazas pudiesen abrir al 50 por ciento y no al 30 por ciento", ha concluido.