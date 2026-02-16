Cruz Roja atiende 164 incidencias, de ellas 161 durante el Gran Desfile del domingo del Carnaval de Badajoz

Personal de Cruz Roja en el Gran Desfile del Carnaval de Badajoz. - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada del domingo del Carnaval de Badajoz se ha saldado con un total de 164 actuaciones por parte de Cruz Roja, de ellas 161 realizadas durante el Gran Desfile de comparsas, grupos menores y artefactos en distintos puntos de la ciudad, en una jornada en la que se han registrado un incendio en una vivienda y un accidente de tráfico "casi de forma simultánea" dentro de la zona carnavalera.

Una jornada "muy intensa" de trabajo que ha conllevado un esfuerzo "muy importante" entre los servicios municipales, el 112, Protección Civil, Policía Local y Cruz Roja, que han permitido dar una respuesta "ágil y rápida" a todas las incidencias, señala esta última organización en una nota de prensa en la que ha apuntado en cualquier caso que "afortunadamente" el grueso de las intervenciones han sido de carácter leve y de escasa relevancia.

Así, de las actuaciones realizadas en el dispositivo del Carnaval de Badajoz en la jornada del domingo 44 eran lipotimias, 42 heridas accidentales y 16 traumatismos accidentales, además de 18 síncopes, 12 esguinces, nueve crisis de ansiedad y ocho enfermedades comunes.

Otras han sido dos intoxicaciones por consumo de alcohol, un accidente de tráfico, dos enfermedades cardíacas, cinco dolores musculares, una quemadura, una afección ocular, dos reacciones alérgicas y un incendio en vivienda. De las 164 asistencias se han registrado 14 derivaciones a centros hospitalarios.

Como ha explicado Cruz roja, la asistencia multitudinaria este domingo al citado desfile de comparsas del Carnaval ha generado que el número de incidencias atendidas haya sido "muy elevado", a la par que ha detallado como incidentes destacables un incendio de vivienda y un accidente de tráfico que se produjeron "casi de forma simultánea" dentro de la zona del Carnaval.

El primer de ellos se producía poco antes de las 14,00 en la calle Joaquín Costa y "afortunadamente" no había personas en su interior, han explicado las mismas fuentes, junto con que obligó a cortar temporalmente una de las vías utilizadas por comparsas y artefactos para el paso de carros y vehículos. En este incidente se atendió a la residente de una de la viviendas que llegaba minutos después al lugar, por una crisis de ansiedad leve, resuelta in situ.

El segundo de los incidentes relevantes se producía apenas 15 minutos después, en la calle Eugenio Hermoso, cuando colisionaban dos vehículos en el acceso a uno de los aparcamientos de la zona, provocando una joven herida de carácter leve, que requirió su traslado al Hospital Universitario de Badajoz.

El resto de incidencias fueron las habituales de estos días, predominando las heridas accidentales, esguinces, lipotimias y síncopes entre miembros de las comparsas debido al "gran esfuerzo" realizado durante el desfile, y también algunas intervenciones en incidencias no relacionadas con el Carnaval, pero que se producían en las zonas afectadas por las restricciones de movilidad y que se coordinaban con el 112.

Para esta jornada, Cruz Roja ha movilizado 52 efectivos y ocho unidades móviles y un Puesto Médico Avanzado que se instalaba en la Plaza de San Atón, que "ha absorbido y resuelto más del 80 por ciento de las actuaciones".