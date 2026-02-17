Cruz Roja realiza 72 asistencias durante el lunes de Carnaval en Badajoz con 15 derivaciones a hospitales

Ambulancias de Cruz Roja en el Carnaval de Badajoz. - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de Cruz Roja Extremadura para el Carnaval de Badajoz ha realizado este pasado lunes, 16 de febrero, un total de 72 asistencias, de las cuales 15 acabaron con una derivación a un centro hospitalario.

Del total de asistencias, las más comunes fueron por intoxicaciones por consumo de alcohol, con 23, seguidas por heridas accidentales, 14, y enfermedad común, con 11. También hubo siete heridos en reyertas y dos con intoxicación por consumo de drogas.

Asimismo, según los datos facilitados por Cruz Roja, también se realizo una asistencia por reacción alérgica, dos por enfermedad cardiaca, tres por crisis de ansiedad, dos esguinces y un síncope.