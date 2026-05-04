CSIF pide que la Junta negocie un "gran" acuerdo de legislatura para mejorar condiciones de los empleados públicos

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, junto a otros representantes del sindicato en rueda de prensa en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha pedido al nuevo Gobierno regional que convoque de forma "urgente" una Mesa General para negociar con los sindicatos un "gran" acuerdo de legislatura que permita mejorar las condiciones de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración autonómica, así como modernizar la Función Pública.

Plantea, con ello, una hoja de ruta "seria, viable" y que beneficie a todos los trabajadores de la Administración autonómica, con el objetivo de "dignificar" su labor, que se sientan "bien pagados" y mejorar los servicios públicos que se ofrecen en la comunidad.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, Román ha afirmado que la Junta tiene la opción de mantener en el "vagón de cola" a los empleados públicos en la región, o actuar de forma "valiente" negociando con todos los sindicatos "el mejor acuerdo posible" para reforzar plantillas y alcanzar la equiparación salarial, entre otras reclamaciones.

"Venimos a construir, a proponer", ha espetado Benito Román, quien ha reconocido que las medidas que plantea CSIF suponen un "gran esfuerzo económico" para la Junta, pero ha insistido en la necesidad de sentarse a negociar; y ha añadido que se mantendrá "muy contundente" en sus reivindicaciones si no se avanza en ese sentido, sin descartar incluso "ningún tipo de presión o de movilización si fuese necesario".

En concreto, en materia sanitaria, CSIF reivindica a la Junta decisiones "urgentes" y que mejoren la calidad asistencial al paciente, pero también protejan a los que cuidan.

En cuanto al sector de Educación, el sindicato defiende que hay que "dignificar" la labor de los docentes, y para ello propone su homologación salarial con la media nacional, además de la negociación de la carrera profesional docente para evitar el "agravio" que ahora existe respecto a docentes de otras comunidades autónomas.

A su vez, en cuanto a la Administración general, que ha calificado como "el motor silencioso de la Junta de Extremadura" y "uno de los grandes olvidados" del pacto de gobierno entre PP y Vox, CSIF propone una equiparación salarial para todos los trabajadores y categorías acorde a los de otras comunidades autónomas.

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