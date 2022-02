CSIF protesta ante el SES para exigir un contrato de ambulancias mejor dotado para garantizar los derechos laborales

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este miércoles convocados por el sindicato CSIF ante las puertas del Servicio Extremeño de Salud (SES) para reclamar que el nuevo contrato del transporte sanitario por carretera cuente con la suficiente dotación presupuestaria para acabar con los "problemas" actuales en forma de incumplimientos laborales con la plantilla, formada actualmente por más de mil trabajadores.

Para ello, piden que los 154 millones en los que se ha licitado el nuevo contrato, aún en tramitación, se eleven al menos a 180 millones. El responsable del área del sindicato, Juan Félix Soto, ha reclamado que el contrato público en marcha "cumpla todas las obligaciones que debe cumplir".

Especialmente, ha añadido, en el apartado laboral, que es para lo que está el sindicato, "para velar que se cumplan los derechos de los trabajadores".

Unos derechos laborales que, asegura, no se cumplen en la actualidad, al igual que no se cumplían antes bajo la gestión de Tenorio, y como "no se van a cumplir" con este nuevo concurso. Y es que, ha subrayado, "el problema del pliego es que es deficitario, va muy por debajo de la realidad del transporte en Extremadura", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por ello, exigen que se elabore "un concurso en condiciones", para lo cual asegura que han tendido la mano al SES: "estamos para ayudar, no para poner piedras en el camino, para que esto se cumpla", ha dicho Soto.

Entre los "problemas" actuales, ha destacado las jornadas "abusivas" que afectan a las plantillas, y que, en consecuencia, también perjudican al servicio que ofrecen a los usuarios.

Jornadas "totalmente desorbitadas", ha señalado, con un convenio que regula 1.800 horas anuales cuando hay compañeros que llegan a las 4.000, una situación que pretenden eliminar con el nuevo contrato, que es "bastante importante en Extremadura como para que no le hagamos el caso que le tendríamos que hacer".

HUELGA POR EL CONVENIO

Con respecto a la huelga convocada a partir del 7 de marzo, precisamente para renovar el convenio, que está "obsoleto", espera que se produzcan avances en la reunión de mediación convocada para este mismo miércoles.

Un nuevo convenio que ya debería haber comenzado a negociarse pero "la patronal no se está sentando a negociar". "Se sientan pero no aportan nada", ha matizado.