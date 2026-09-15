Cuatro comarcas extremeñas estarán este martes en aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados

Avisos en Extremadura para el 15 de septiembre
Avisos en Extremadura para el 15 de septiembre - AEMET
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 8:02
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MÉRIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comarca de las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez y Tajo y Alagón, en la de Cáceres, estarán este martes, 15 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas.

En concreto, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en las comarcas de Vegas del Guadiana y Tajo y Alagón se podrán alcanzar los 38 grados de máxima, mientras que en el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez podrán registrarse 36 grados.

Ante esta previsión, la Aemet activará el aviso amarillo en estas cuatro comarcas extremeñas a las 13,00 horas de este martes, que continuará hasta las 21,00 horas.

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