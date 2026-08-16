Cuatro personas resultan heridas en el accidente múltiple de este pasado sábado en la A-5 cerca de Navalmoral

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - EUROPA PRESS - Archivo

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas resultaron heridas este pasado sábado en el accidente múltiple que se produjo en la A-5 a la altura del término municipal de Navalmoral de la Mata.

Según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil, en el accidente se vieron involucrados seis vehículos y obligó a cortar, durante algo más de una hora, la salida de la A-5 hacia la EX-A1.

Finalmente han sido cuatro los heridos, todos ellos de carácter leve y con policontusiones. Se trata de dos hombres de 51 y 69 años, y de dos mujeres de 47 y de 65 años. Todos han sido trasladados al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia, una de soporte vital básico y efectivos del punto de atención continuada de Navalmoral, todos ellos del Servicio Extremeño de Salud (SES); una dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil.