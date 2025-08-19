El Cupón Extra del Verano de la ONCE reparte 360.000 euros en Mérida

El vendedor de la ONCE en Mérida José Luis Aragonés Márquez - ONCE

MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Extra de verano de la ONCE sorteado el pasado viernes, 15 de agosto, ha repartido 360.000 euros en Mérida (Badajoz).

José Luis Aragonés Márquez, vendedor de la ONCE desde este año, es quien ha llevado la suerte a los emeritenses, con la venta de nueve cupones del número 12151, premiados a las cinco cifras con 40.000 euros cada uno.

Así, José Luis ejerce la venta de productos ONCE desde su punto de venta situado en la Plaza de España de la capital extremeña, señala la entidad en nota de prensa.