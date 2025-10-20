El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros en los sorteos del sábado y domingo

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 80.000 euros entre las localidades de Badajoz y Cáceres, gracias a los Sueldazos del sábado y domingo.

Así, el sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros a las cinco cifras vendido en Badajoz, mientras que el domingo tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros, también a las cinco cifras.

Los vendedores de la ONCE encargados de repartir la suerte fueron Tomás Lara Barroso desde su quiosco situado en la Avenida Fernando Calzadilla, 14, de Badajoz, y Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de Cáceres.