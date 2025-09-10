El curso escolar comienza este jueves en Extremadura con 1.800 alumnos menos y más plantillas docentes

La consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, en rueda de prensa para presentar el curso escolar 2025/2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

El curso escolar 2025/2026 comienza este jueves, día 11, en Extremadura para 167.251 alumnos no universitarios (a la espera de cerrar el plazo de matriculaciones para Formación Profesional, escuelas de adultos y escuelas oficiales de idiomas).

Esto supone 1.816 alumnos menos que el curso anterior (cuando hubo 169.067), y significa que continúa la tónica de bajada en las matriculaciones de los últimos tres años (casi 7.000).

Pese a ello, el nuevo curso arranca con más plantillas docentes, con un incremento de las ayudas para las familias, y con nuevas medidas de mejora de la atención a la diversidad y la inclusión, además de con la continuación de la disminución de la ratio en las aulas y la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

De este modo lo ha destacado en rueda de prensa este miércoles en Mérida la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, para la presentación del nuevo curso escolar.

