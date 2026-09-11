David Trueba, Juan del Val, Ian Gibson y Ana Belén, entre los participantes del Festival Escribidores en Cáceres

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y el director general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, tras la presentación de Escribidores- EUROPRA PRESS

CÁCERES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta David Trueba, el escritor Juan del Val, el historiador Ian Gibson o la actriz Ana Belén son algunos de los nombres de los participantes en el Festival Literario de América y Europa Escribidores, que se celebrará del 23 al 26 de septiembre en Cáceres, y en al que también se suman otros creadores como Ray Loriga, Benito Zambrano, Manuel Jabois, César Rendueles, Carme Riera o la joven extremeña Inma Rubiales.

El Teatro Capitol y la sede de la Filmoteca de Extremadura serán los principales escenarios de un programa que combina diálogos literarios, reflexiones sobre asuntos contemporáneos y proyecciones cinematográficas que contarán también con otros nombres como Ramoncín, Nativel Preciado, Lucía Méndez, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Fernando Alcálá, Paula Ortiz, Antonio Soler o Marina Sipos.

Completan la lista de una treintena de participantes Juan Cruz, Jesús Carrasco, Víctor García León, Paloma Rando, Paco Cabezas y Sergio del Molino, además de los moderadores y conductores de los distintos encuentros, que se desplegarán a lo largo de cuatro días, en los que estos escritores, ensayistas, cineastas, actores y pensadores se juntarán para intercambiar puntos de vista sobre la relación entre la literatura y las pantallas, y las adaptaciones de obras literarias al cine o a series cinematográficas.

La Cátedra de Mario Vargas Llosa puso en marcha este festival en 2022 en Málaga y ha recorrido varias sedes en Andalucía. Después de su celebración en la Ciudad de México (2024) y Quito (2025), la edición española se afinca este año en Cáceres, donde se celebrará este encuentro bajo el lema 'Pantallas y Literatura', para viajar el próximo año a Lima (Perú).

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