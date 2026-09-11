David Trueba, Juan del Val, Ian Gibson y Ana Belén, entre los participantes del Festival Escribidores en Cáceres

Se trata de la quinta edición celebrada en España del certamen impulsado por la Cátedra Vargas Llosa, que se celebrará de 23 al 26 de septiembre

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y el director general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, tras la presentación de Escribidores
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y el director general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, tras la presentación de Escribidores- EUROPRA PRESS
Europa Press Extremadura
Actualizado: viernes, 11 septiembre 2026 12:40
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CÁCERES, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta David Trueba, el escritor Juan del Val, el historiador Ian Gibson o la actriz Ana Belén son algunos de los nombres de los participantes en el Festival Literario de América y Europa Escribidores, que se celebrará del 23 al 26 de septiembre en Cáceres, y en al que también se suman otros creadores como Ray Loriga, Benito Zambrano, Manuel Jabois, César Rendueles, Carme Riera o la joven extremeña Inma Rubiales.

El Teatro Capitol y la sede de la Filmoteca de Extremadura serán los principales escenarios de un programa que combina diálogos literarios, reflexiones sobre asuntos contemporáneos y proyecciones cinematográficas que contarán también con otros nombres como Ramoncín, Nativel Preciado, Lucía Méndez, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Fernando Alcálá, Paula Ortiz, Antonio Soler o Marina Sipos.

Completan la lista de una treintena de participantes Juan Cruz, Jesús Carrasco, Víctor García León, Paloma Rando, Paco Cabezas y Sergio del Molino, además de los moderadores y conductores de los distintos encuentros, que se desplegarán a lo largo de cuatro días, en los que estos escritores, ensayistas, cineastas, actores y pensadores se juntarán para intercambiar puntos de vista sobre la relación entre la literatura y las pantallas, y las adaptaciones de obras literarias al cine o a series cinematográficas.

La Cátedra de Mario Vargas Llosa puso en marcha este festival en 2022 en Málaga y ha recorrido varias sedes en Andalucía. Después de su celebración en la Ciudad de México (2024) y Quito (2025), la edición española se afinca este año en Cáceres, donde se celebrará este encuentro bajo el lema 'Pantallas y Literatura', para viajar el próximo año a Lima (Perú).

(Más información en Europa Press)

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