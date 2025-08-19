Decae la evacuación de Rebollar por el incendio de Jarilla

Cartel de Jarilla con los alrededores quemados - Carlos Criado - Europa Press

LA GRANJA (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La evacuación del municipio de Rebollar por el incendio de Jarilla (Cáceres) ha decaído, según se ha acordado en la reunión del Cecopi celebrada las 15,00 horas.

Por su parte, se mantiene la evacuación de la zona periurbana de Hervás y de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado de los acuerdos del Cecopi en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.