Declarada situación operativa 1 del Infocaex por un incendio en Pinofranqueado y ordenada la evacuación de Avellanar

Incendio forestal en Pinofranqueado (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha activado este martes, 18 de agosto, a las 15,30 horas, la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Infocaex), debido al incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado (Cáceres), por posible afección a bienes y personas. Además, ha determinado la evacuación preventiva de la alquería de Avellanar.

La situación operativa 1 se activa por incendios que pueden afectar a bienes forestales y a personas o bienes no forestales, escenario que requiere adoptar medidas para proteger a la población (confinamientos, evacuaciones preventivas o cortes de vías, entre las más habituales). En este caso, se activa por la posible afección a la alquería de Avellanar, de la que los vecinos se han trasladado a Castillo por sus propios medios.

Las situaciones operativas del Infocaex las declara el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del Plan Infocaex.

El incendio en Pinofranqueado se declaró a las 14,50 horas, y su proximidad a municipios motivó la declaración de nivel 1 del Plan Infoex (posible afección a personas o bienes no forestales) a las 14,54 horas.

En este momento, el incendio moviliza a tres unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada. En total, a 36 intervinientes. También se han asignado al incendio cinco helicópteros y cuatro aviones anfibios, además de un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y dos unidades de maquinaria pesada.

Participan en las labores de extinción también medios de la Diputación de Cáceres (Sepei) y efectivos de la Guardia Civil, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.