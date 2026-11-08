Declarado un incendio forestal en Valverde del Fresno (Cáceres)

Incendio declarado en Valverde del Fresno (Cáceres), a 8 de noviembre de 2026. - PLAN INFOEX

VALVERDE DEL FRESNO (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal se ha declarado en la localidad cacereña de Valverde del Fresno, según ha informado el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) a través de sus redes sociales.

En su extinción hay ya medios tanto del Infoex como del Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas y un agente del medioambiental.

También colaboran una unidad de maquinaria pesada y dos helicópteros.

En total, hay 22 intervinientes que trabajan por sofocar y apagar las llamas.