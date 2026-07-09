Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligro en un incendio forestal en Valdefuentes (Cáceres).

La declaración está motivada por la posible afección a viviendas aisladas y a la carretera EX-206 (Cáceres-Villanueva de la Serena), ha informado el Infoex.

En las labores de extinción participan medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres. En concreto, dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural y un medio aéreo.