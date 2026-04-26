Decretada prisión provisional para dos de los detenidos por los disparos del pasado jueves en Badajoz

BADAJOZ, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para dos de los detenidos por los disparos que se registraron este pasado jueves en el barrio de San Roque de Badajoz, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La tercera detenida ha quedado en libertad con cargos, según ha informado El Periódico de Extremadura, que ha adelantado la noticia.

Los tres detenidos habían pasado este mismo domingo a disposición judicial, tras haber sido arrestados el jueves, 23 de abril, y el viernes, 24 de abril.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado esta mañana, los dos detenidos estarían implicados en las detonaciones que se escucharon el jueves por la zona del baluarte de San Roque y la calle Santo Cristo de La Paz. Los dos hombres fueron arrestrados ese mismo día en una farmacia de la zona en la que se habían refugiado inmediatamente después de producirse los disparos.

A estos dos detenidos se les imputan delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas.

Al día siguiente, y en una operación en el barrio del Cerro de Reyes, agentes procedían a la identificado y posterior detención de una mujer que portaba una bolsa con gran cantidad de munición de diferente calibre. Esta detenida, acusada de un delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado, es la que ha quedado en libertad con cargos.

Además, y como fruto de las investigaciones para esclarecer lo sucedido, la Policía Nacional ha incautado dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama sustraído en un registro domiciliario en la zona de Tres Arroyos.