Decretado el confinamiento de Nuñomoral (Cáceres) por el incendio forestal en Pinofranqueado

Vista del humo ocasionado por el incendio de Pinofranqueado, a 19 de agosto de 2026, en Caceres - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación del incendio forestal declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha provocado que se decrete esta tarde a las 20,30 horas el confinamiento de la localidad cacereña de Nuñomoral.

Así, las personas que se encuentren en el núcleo urbano deben confinarse en sus viviendas y cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, y no deben salir hasta próximo aviso, según informa la Junta de Extremadura.

De igual modo, aquellos que se encuentren en casas diseminadas deben acudir a la Casa de Cultura para confinarse.

Finalmente, el Ejecutivo regional recuerda también que existen medios sanitarios para posibles emergencias.