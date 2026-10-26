La Delegación del Gobierno convocará una Junta Regional de Seguridad para los dispositivos de la huelga y las elecciones

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, durante la reunón con las secretarias generales de UGT y CCOO en la región, Patro Sánchez y María Berrocal. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, ha anunciado la próxima celebración de una Junta Regional de Seguridad para abordar distintos temas, entre ellos la huelga general prevista para el 11 de noviembre y las elecciones generales del 29 del próximo mes.

Con respecto a la huelga general, Macías ha detallado que desde la Delegación del Gobierno y llegado el momento se habilitarán todos los servicios y que tiene previsto celebrar, como así ha adelantado, una Junta Regional de Seguridad una vez tengan toda la información competente para tratar diversos asuntos, entre los cuales estará "evidente" la huelga u otras cuestiones que tienen "en vista".

También abordarán las elecciones generales y todos los aspectos que estén "en agenda", todo ello "con normalidad absoluta" y tras lo que ha incidido en que Extremadura es una región "donde las cosas se hacen con orden".

"Hay derechos que están reconocidos, y yo confío en que las dos jornadas se celebren con total normalidad", ha señalado, tanto respecto al respeto de los derechos ciudadanos en el caso de la huelga, como al derecho al voto y al libre ejercicio de todas las mujeres y hombres de Extremadura que acudan a las urnas el 29 de noviembre.

En relación al voto por correo, ha apostillado la habilitación de todos los procesos, y que así se está informando y divulgando a través de las páginas oficiales en lo que corresponde a las juntas electorales, de manera tal que cada uno, en su ámbito de su competencia, "hace su trabajo para que todo se desarrolle con normalidad".

Sobre la Junta Regional de Seguridad, entiende asimismo que se trata de "una convocatoria necesaria" porque, con motivo de su toma de posesión como nueva delegada, quiere acercarse a las prioridades que se tienen encima de la mesa por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, ha avanzado, plantearán estas necesidades para la organización que se prevea necesaria de cara a la huelga y también para todo lo referido a la agenda de prioridades que les marquen dichas Fuerzas y Cuerpos.

El encuentro tendrá lugar en la Delegación del Gobierno en una fecha próxima, como ha anunciado en declaraciones a los medios antes de reunirse con las secretarias generales de UGT y CCOO, Patro Sánchez y María Berrocal. Un encuentro este último solicitado por ambas centrales sindicales y ante el que ve "normal" que la huelga general sea uno de los temas que se planteen.

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