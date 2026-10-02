El deportista amateur Abel Mansilla unirá Cáceres, Mérida y Villanueva de la Serena en una iniciativa a favor de AECC

Las ‘Pisadas infinitas’ de Abel Mansilla llegan a Extremadura. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El deportista amateur Abel Mansilla unirá el próximo 13 de noviembre Cáceres, Mérida y Villanueva de la Serena, en ese orden, a través de sus 'Pisadas infinitas', un proyecto sin ánimo de lucro a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y dirigido a dar visibilidad a la lucha contra el cáncer y a la labor que desarrolla esta institución.

La Diputación de Badajoz se suma a esta iniciativa para colaborar con un histórico de retos acumulados alrededor de Cádiz y Canarias a los que se añade ahora Extremadura, donde, desde la parte antigua de Cáceres, el séptimo reto de Mansilla comenzará a las 13,00 horas para llegar a su tierra natal.

El recorrido a pie comprenderá, aproximadamente, 126 kilómetros, pasando por la capital extremeña y llegando a Villanueva de la Serena, donde tiene previsto finalizar el sábado, 14 de noviembre, también a las 13,00 horas.

El objetivo será completar 24 horas consecutivas caminando, sin parar en ningún momento y manteniendo durante todo el recorrido el carácter solidario del reto y dando visibilidad a la lucha contra el cáncer y a la labor que desarrolla la AECC.

Para ello, contará con un equipo de apoyo formado por unas seis o siete personas, que estarán acompañándole en diferentes tramos, encargándose de los avituallamientos, la asistencia y la logística necesaria.

Asimismo, ha explicado la diputación pacense en nota de prensa, se valdrá de un componente emocional "muy fuerte", dado que aunque Abel lleva 22 años viviendo en Sanlúcar de Barrameda es natural de Villanueva de la Serena, por lo que regresar al territorio para realizar un reto de estas características es algo "muy especial a nivel personal". "Por tanto hablamos de un reto deportivo, solidario y, sobre todo, muy emotivo", apunta.

La institución provincial pacense, a través del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, invita a todos los vecinos de cada rincón a animar a Mansilla, y a darle una mayor difusión a esta iniciativa solidaria que "pone cada uno de esos kilómetros al servicio de una causa que merece toda nuestra atención".