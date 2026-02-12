Un deprendimiento de rocas y tierra provoca el corte de la A-66 en Baños de Montemayor en sentido Sevilla

Desprendimiento de rocas y tierra junto a la A-66, que ha provocado el corte de la circulación a la altura de Baños de Montemayor. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de rocas y tierra ha provocado el corte total del tráfico en la autovía A-66, entre los kilómetros 427 y 436, en sentido Sevilla, mientras se ejecutan las labores de mantenimiento y limpieza de la vía.

El desprendimiento se ha producido debido a las "inclemencias meteorológicas", informa la Guardia Civil, que ha habilitado un desvío señalizado por la carretera N-630 entre Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino, en la provincia de Cáceres.

También está cortada, por el mismo motivo, la CC-225, que une Baños de Montemayor con Candelario (Salamanca).