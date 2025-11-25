Derivada al hospital una mujer por la mala combustión de un brasero eléctrico en Jerez de los Caballeros

BADAJOZ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha sido derivada al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave por intoxicación de monóxido de carbono y cianura ante la mala combustión de un brasero eléctrico en Jerez de los Caballeros.

El suceso ha tenido lugar sobre las 03,45 horas de esta pasada madrugada en un inmueble en la calle Eritas, número 42, de Jerez de los Caballeros, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.