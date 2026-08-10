Desactivado el nivel 1 del incendio que ha cortado un carril de la A-5 en Navalmoral de la Mata

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex. Archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligro de un incendio en Navalmoral de la Mara por afección a la autovía A-5.

El fuego, que ha provocado el corte de un carril en sentido Madrid, ya está estabilizado, al no presentar frentes activos que lo hagan avanzar y mantiene una evolución favorable, después de arrasar 9 hectáreas de pasto y matorral

En el lugar se mantienen desplegados 24 efectivos, con la participación de tres unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, así como un agente del medio natural y un técnico de extinción.